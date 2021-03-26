Formula 1 yeni yarış sezonu başlıyor

28 Mart’ta Bahreyn’de başlayacak 2021 sezonu, beş kıtada 23 yarışla hız tutkunlarının ilgi odağı olacak. 2021 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası, 28 Mart'ta Formula 1 Gulf Air Bahreyn Grand Prix ile başlayıp 12 Aralık'ta Formula 1 Etihad Airways Abu Dabi Grand Prix ile sona erecek. Bu yıl üç hafta sonu peş peşe üç yarış koşulacak. “Üçlü” yarışlar üç kez gerçekleşeceği için pilotları, takımları ve lojistik ekibini özel zorluklar bekliyor.

İlk üçlü Avrupa



İlk üçlüde yarışlar Avrupa’da koşulacak. 29 Ağustos'ta Spa-Francorchamps'ta Formula 1 Rolex Belçika Grand Prix, 5 Eylül'de Zandvoort'ta Formula 1 Heineken Hollanda Grand Prix ve bir hafta sonra da 12 Eylül’de Monza’da Formula 1 Heineken İtalya Grand Prix gerçekleşecek. İkinci üçlüde ise takımları daha uzun mesafeler bekliyor. 26 Eylül'de Soçi'de düzenlenecek Formula 1 VTB Rusya Grand Prix’sinden bir hafta sonra 3 Ekim'de Singapur’daki sokak pisti koşulacak ve ardından Formula 1 ekibi 10 Ekim'de Japonya'daki Suzuka pistine yol alacak. Sezonun son üçlüsünde de hız tutkunları büyük mesafeler alacak. İlk durak, 24 Ekim'de Austin, Texas’ta düzenlenecek Formula 1 Aramco ABD Grand Prix’si. Buradan 31 Ekim'de Formula 1 Meksika Grand Prix’si için Mexico City'ye gidilecek ve bu üçlü 7 Kasım'da Brezilya'nın São Paulo kentinde sona erecek. Bu yılın DHL En Hızlı Tur Ödülü ile pilotlar ve takımların üstün başarıları için DHL En Hızlı Pit Stop Ödülü yarış sezonunun son gününde Abu Dabi'de kazananlara sunulacak.