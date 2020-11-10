Formula 1 Türkiye ne zaman, hangi kanalda? Formula 1 şifresiz mi? İşte Formula 1 frekans bilgileri

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için geri sayım başladı. 9 yıl aranın ardından yeniden Türkiye'de yapılacak olan Formula 1 için hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında yer alan Formula 1 seyircisiz gerçekleştirilecek. Yarışseverler Formula 1 Türkiye Grand Prix'inin yayınını merak ediyor. Sporseverlere müjdeli haber yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 şifresiz mi? İşte Formula 1 frekans bilgileri...

Dünyanın en önemli spor organizasyonu Formula 1 için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz koşulacak olan Formula 1 Türkiye için müjdeli haber yayıncı kuruluştan geldi. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 şifresiz mi? İşte Formula 1 frekans bilgileri...

FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak. Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Yayıncı kuruluş S Sport, F1 DHL Türkiye GP’sini tüm yarış severlerin uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebileceğini duyurdu.

13-15 Kasım tarihlerinde, seyircisiz koşulacağı açıklanan F1 DHL Türkiye Grand Prix’si canlı yayınla S Sport ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Türkiye GP özel yayınları, canlı bağlantılar ve daha fazlası hafta boyunca yarış severlerin heyecanına ortak olacak. Her kesimden insanın merakla beklediği İstanbul yarışı, antrenman turları ve sıralama turlarıyla birlikte S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. F1 DHL Türkiye GP’sini tüm yarış severler uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak da izleyebilecek.

Türkiye’de F1 denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Serhan Acar da hem yorumlarıyla hem de sunumuyla S Sport ekranlarında olacak. 14-15 Kasım hafta sonu ise gün boyu canlı bağlantılarla yarışın nabzı tutulacak.

FORMULA 1 TÜRKİYE PROGRAMI

15 Kasım Pazar günü gerçekleşecek yarışın heyecanı 13 Kasım’da antrenman turlarıyla başlıyor. 13 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Antrenman 1 ve saat 15.00’te gerçekleşecek olan Antrenman 2, S Sport’ta canlı olarak yayınlanacak.

14 Kasım Cumartesi günü ise saat 12.00’de Antrenman 3 ve saat 15.00’te sıralama turları gerçekleşecek.15 Kasım Pazar günü saat 13:10’da ise F1 Türkiye GP’si Serhan Acar’ın sunumuyla canlı olarak ekranlara gelecek. Tüm hafta boyunca özel içerikler, yarıştan önce ve sonra yaşananlar ve canlı bağlantılarla da F1 Türkiye heyecanı S Sport’ta izlenebilecek.

FORMULA 1 TÜRKİYE FREKANS BİLGİLERİ

F1 DHL Türkiye GP’sini uydu alıcısı üzerinden şifresiz izlemek için bilgiler:

Turksat 4A

TP11 - Frekans: 12188 MHz. - Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole rate: 27500 ksym/s - FEC: 5/6