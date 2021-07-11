Formula 1 Türkiye ne zaman? Formula 1 biletleri ne kadar? Ne zaman satışa çıkıyor? Formula 1 bilet fiyatları!

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM’i canlı olarak yerinden izlemek isteyen binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş artmaya devam ediyor. Büyük heyecanla beklenen Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri satışa çıkıyor. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Formula 1 biletleri ne kadar? Formula 1 Türkiye ne zaman? İşte detaylar
2020 yılında, 9 yıllık aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, yılın en başarılı yarışı seçilmişti. Bu sene de Formula 1TM organizasyonu, 1-3 Ekim tarihlerinde yeniden ülkemizde gerçekleştirilecek. Dünyanın en hızlı 20 pilotu, Formula 1TM tutkunlarının gözleri önünde, Intercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek.
FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
Bu heyecana tanıklık etmek isteyenler için ise biletler yarın (12 Temmuz) saat 12.30’dan itibaren Biletix’te satışta olacak. Biletler, 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlarla motor sporları severlere sunulacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?
Tüm yarış severlerin adrenalin dolu bu organizasyona canlı bir şekilde ortak olmak için adeta gün saydığı etkinlik, 1 - 2 - 3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek.
FORMULA 1 BİLETLERİ NE KADAR?
Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;
Bilet kategorileri
Kampanyalı bilet fiyatları
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana Tribün)
3.300TL
4.125TL
Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı)
2.600TL
3.250TL
Gold 2 (Ana Tribün 1.Viraj Tarafı)
Gold 3(Ana Tribün Ek)
2.300TL
2.875TL
Gold Açık
2.000TL
2.500TL
Silver 1 (1.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 2 (3.4.5.6. Viraj)
900TL
1.125TL
Silver 3 (6.7. Viraj)
1.250TL
1.565TL
Silver 4 (8.Viraj)
1.250TL
1.565TL
Silver 5 (9.10.Viraj)
600TL
750TL
Silver 6 (9.10.Viraj)
600TL
750TL
Silver 7 (12.13.14.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 8 (12.13.14.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 9 (11.Viraj)
950TL
1190TL
General Admission (Açık Alan)
300TL
375TL