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Formula 1 Türkiye ne zaman? Formula 1 biletleri ne kadar? Ne zaman satışa çıkıyor? Formula 1 bilet fiyatları!

11 Temmuz 2021 Pazar - 15:25 | Son Güncelleme : 11 07 2021 - 15:26

Büyük heyecanla beklenen Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri satışa çıkıyor. Geniş fiyat aralığındaki biletler, Formula 1TM tutkunlarıyla buluşacak. Tüm yarış severlerin adrenalin dolu bu organizasyona canlı bir şekilde ortak olmak için adeta gün saydığı etkinlik, Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Formula 1 biletleri ne kadar? Formula 1 Türkiye ne zaman? İşte detaylar…


Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1TM’i canlı olarak yerinden izlemek isteyen binlerce kişi için heyecanlı bekleyiş artmaya devam ediyor. Büyük heyecanla beklenen Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021 etkinliğinin biletleri satışa çıkıyor. Peki, Formula 1 biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Formula 1 biletleri ne kadar? Formula 1 Türkiye ne zaman? İşte detaylar
 
2020 yılında, 9 yıllık aradan sonra Intercity İstanbul Park tarafından tekrar ülkemize kazandırılan Turkish Grand Prix 2020 etkinliği, yılın en başarılı yarışı seçilmişti. Bu sene de Formula 1TM organizasyonu, 1-3 Ekim tarihlerinde yeniden ülkemizde gerçekleştirilecek. Dünyanın en hızlı 20 pilotu, Formula 1TM tutkunlarının gözleri önünde, Intercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek. 
 
FORMULA 1 BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?
 
Bu heyecana tanıklık etmek isteyenler için ise biletler yarın  (12 Temmuz) saat 12.30’dan itibaren Biletix’te satışta olacak. Biletler, 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlarla motor sporları severlere sunulacak. 
 
FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?
 
Tüm yarış severlerin adrenalin dolu bu organizasyona canlı bir şekilde ortak olmak için adeta gün saydığı etkinlik, 1 - 2 - 3 Ekim tarihlerinde  Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek.
 
FORMULA 1 BİLETLERİ NE KADAR?
 
Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;
 

Bilet kategorileri

Kampanyalı bilet fiyatları

31 Temmuz sonrası bilet fiyatları

Platinum (Ana Tribün)

3.300TL

4.125TL

Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı)

2.600TL

3.250TL

Gold 2 (Ana Tribün 1.Viraj Tarafı)

Gold 3(Ana Tribün Ek)

2.300TL

2.875TL

Gold Açık

2.000TL

2.500TL

Silver 1 (1.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 2 (3.4.5.6. Viraj)

900TL

1.125TL

Silver 3 (6.7. Viraj)

1.250TL

1.565TL

Silver 4 (8.Viraj)

1.250TL

1.565TL

Silver 5 (9.10.Viraj)

600TL

750TL

Silver 6 (9.10.Viraj)

600TL

750TL

Silver 7 (12.13.14.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 8 (12.13.14.Viraj)

1.500TL

1.875TL

Silver 9 (11.Viraj) 

950TL

1190TL

General Admission (Açık Alan)

300TL

375TL

 

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