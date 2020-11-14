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Formula 1 sıralama turları saat kaçta? Formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? İşte S Sport frekans bilgileri

14 Kasım 2020 Cumartesi - 14:14 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 14:14

Formula 1 heyecanı devam ediyor. 9 yıl aranın ardında Formula 1 Dünya Şampiyonası Türkiye Grand Prix'inde bugün hsıralama turları ile resmen başlıyor. Peki, Formula 1 (F1) sıralama turları saat kaçta? Formula ne zaman? İşte Formula 1 S Sport frekans bilgileri...


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları ile başlıyor. DÜnyaca ünlü pilotların yarıştığı Formula 1 heyecanı için nefesler tutuldu. Seyircisiz koşulacak Formula 1 Türkiye Grand Prix'indeki büyük yarışı 200 ülkede 2 milyardan fazla kişi ekranlardan takip edecek. Peki, Formula 1 (F1) sıralama turları saat kaçta? Formula ne zaman? İşte Formula 1 S Sport frekans bilgileri...
 
 
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabının birinci antrenman turları sona erdi. Yarışseverler saat F1 sıralama turlarını bekliyor. 
 
FORMULA 1 SIRALAMA TURLARI SAAT KAÇTA?
 
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı DHL Türkiye Grand Prix'inde sıralama turları 15.00'te gerçekleştirilecek.
 
FORMULA 1 NE ZAMAN? 
 
Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü büyük heyecana sahne olacak. Pazar günü saat 13.10'da başlayacak Formula 1,  5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
 
 
FORMULA 1 TÜRKİYE FREKANS BİLGİLERİ
 
F1 DHL Türkiye GP’sini uydu alıcısı üzerinden şifresiz izlemek için bilgiler:
 
Turksat 4A
 
TP11 - Frekans: 12188 MHz. - Polarizasyon: Vertical (dikey)
 
DVB-S2 8PSK - Symbole rate: 27500 ksym/s - FEC: 5/6
 

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