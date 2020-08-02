Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun dördüncü yarışıyla devam ediyor. Peki, Formula 1 Britanya saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Formula 1 yarışı saati, kanalı ve Formula 1 sıralamaları...

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix ile kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamlamıştı. Peki, Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Formula 1 sıralamaları

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.24.303'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 91'inci kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin pilot Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 1.0 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mart ayında Avustralya 'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı, bugün TSİ 16.10'da koşulacak.

Yarışlar S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Yine Silverstone Pisti'nin ev sahipliği yapacağı sezonun 5. ayağı da 9 Ağustos'ta koşulacak.

FORMULA 1 SIRALAMA

Pilotlar klasman

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 63 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58

3. Max Verstappen (Hollanda): 33

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 26

5. Alexander Albon (Tayland): 22

Sergio Perez (Meksika): 22

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 121

2. Red Bull: 55

2. McLaren: 41

4. Racing Point: 40