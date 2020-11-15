Formula 1 saat kaçta? Formula 1 canlı yayın S Sport frekans bilgileri!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14'üncü yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle devam ediyor. Sezonun 14'üncü etabı, 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenecek. Formula 1 S Sport'tan şifresiz yayınlanacak. Peki, Formula 1 nereden izlenir? Formula 1 saat kaçta başlayacak? F1 hangi kanalda? İşte S Sport frenkans bilgileri...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak. Formula 1 58 tur üzerinden yapılacak. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz düzenlenecek Formula 1 organizasyonu S Sport ekranlarından da şifresiz izlenebilecek. Peki, Formula 1 nereden izlenir? Formula 1 ne zaman? Formula 1 saat kaçta başlayacak? F1 hangi kanalda? F1 saat kaçta, hangi kanalda? S Sport frekans bilgileri...

FORMULA 1 SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde yarış bugün saat 13.10'da start alacak. Büyük yarış S Sport ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FORMULA 1 S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

F1 DHL Türkiye GP’sini uydu alıcısı üzerinden şifresiz izlemek için bilgiler:

Turksat 4A

TP11 - Frekans: 12188 MHz. - Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2 8PSK - Symbole rate: 27500 ksym/s - FEC: 5/6

FORMULA 1'DE POLE POZİSYONU KANADALI PİLOTUN

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde bugün düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu. Kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde eden Stroll, Türkiye Grand Prix'sine kadar tüm sıralama turlarını kazanan Mercedes 'in serisini sonlandırdı.

Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, sıralama turlarını Stroll'ün 0.290 saniye arkasında ikinci tamamladı.

Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, takım arkadaşının 1.556 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında 1.52.560'lık zamanıyla 6. oldu.

FORMULA 1 SIRALAMALARI

Intercity İstanbul Park'taki yarışın startında araçların yer alacağı sıralar şu şekilde:

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)

4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11 - Lando Norris (McLaren)

12 - Sebastian Vettel (Ferrari)

13 - Carlos Sainz (McLaren)

14 - Charles Leclerc (Ferrari)

15 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

16 - Kevin Magnussen (Haas)

17 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

18 - Romain Grosjean (Haas)

19 - Nicholas Latifi (Williams)

20 - George Russell (Williams)