Formula 1 ne zaman, seyircili mi olacak? Formula 1 hangi kanalda, canlı izlenebilecek mi? (Formula 1 2020)

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kasım ayında İstanbul'da yapılacak Formula 1 yarışlarının seyircili olacağını duyurdu. Vural Ak ayrıca, "Türkiye'den önceki Portekiz ve Rusya yarışları da seyircili olacak. Yarışın seyircili olması pandemi koşullarına bağlı." ifadelerinde bulundu.

F 1 BİLET FİYATLARI

Vural Ak, "Formula 1'in global bir bilet stratejisi var. Biz bunu gelir elde edeceğimiz bir proje olarak görmüyoruz. Intercity'nin 30. yılı şerefine bilet fiyatları günlük 30 TL olacak." dedi.

FORMULA 1 TAKVİMİ

İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 sezonu bu yıl S Sports kanalında yayınlanacak. S Sports canlı yayınlarıyla Formula 1 sıralama turları ve yarışları izlenebilecek.