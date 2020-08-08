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Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 sıralama turları ne zaman?

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 16:38

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Büyük Britanya Grand Prix ile kaldığı yerden devam ediyor. Peki, Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 ile ilgili detaylar...


Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 5. yarışıyla sürecek. Peki Formula 1 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Formula 1 beşinci yarış heyecanının detayları...
 
Corona virüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 5. yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlenecek.
 
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Dördüncü etaba da ev sahipliği yapan İngiltere'deki 52 turluk mücadelenin sıralama turları, bugün TSİ 16.00'da başladı. Yarış ise 9 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
 
SEZONUN 6. YARIŞI 16 AĞUSTOS'TA İSPANYA'DA 
 
Şampiyonayı lider götüren Mercedes takımının pilotu Lewis Hamilton 3, takım arkadaşı Valtteri Bottas da bir kez podyumun zirvesine çıktı.
 
Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
 
 
Pilotlar klasman
 
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 88 puan
 
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 58
 
3. Max Verstappen (Hollanda): 52
 
4. Lando Norris (Büyük Britanya): 36
 
5. Charles Leclerc (Monako): 33
 
 
Takımlar klasmanı
 
1. Mercedes: 146
 
2. Red Bull: 78
 
3. McLaren: 51
 
4. Ferrari: 43
 
5. Racing Point: 42

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