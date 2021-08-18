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Formula 1 Japonya Grand Prix iptal mi edildi? Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix bu yıl yapılmayacak mı?

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 12:08 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 12:08

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.


Formula 1'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 8-10 Ekim tarihlerinde Suzuka Pisti'nde düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Kovid-19 kaynaklı organizasyon güçlükleri sebebiyle bu yıl yapılmayacak.

Açıklamada, F1 yönetiminin takvimde oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalara başladığı da belirtildi.

 

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