Formula 1 izle! F1 İstanbul hangi kanalda? 13 Kasım Cuma 1. ve 2. Antrenman nasıl izlenir? F1 antrenman turları izle

F1 İstanbul hangi kanalda? ? F1 antrenman turları nasıl izlenir? Formula 1 İstanbul heyecanı başladı. 9 senenin aranın ardından Türkiye’de yapılacak olan Formula 1 turları merakla bekleniyor. Sporseverler ve Formula 1 takipçileri seyircisiz yapılacak organizasyonu canlı izlemek araştırmalarına başladı. İşte Formula 1 İstanbul antrenman saatleri ve frekans bilgileri…

Formula 1 Türkiye GP heyecanı 9 yıl sonra Türkiye'de yeniden başlıyor. 3 gün sürecek organizasyonda antrenman ve sıralamaların ardından büyük yarış başlayacak. 9 yıllık senenin ardından nefesler tutuldu Formula 1 hangi kanalda, nasıl izlenir? Sorularına yanıt aranamaya başladı. İşte Formula 1’i izleme kanalı ve frekansı…

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!

Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

FORMULA 1 ANTRENMAN SAATLERİ

13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport

13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport

14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport

14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport

15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport