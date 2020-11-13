Formula 1 izle! F1 İstanbul hangi kanalda? 13 Kasım Cuma 1. ve 2. Antrenman nasıl izlenir? F1 antrenman turları izle

Formula 1 Türkiye GP heyecanı 9 yıl sonra Türkiye'de yeniden başlıyor. 3 gün sürecek organizasyonda antrenman ve sıralamaların ardından büyük yarış başlayacak. 9 yıllık senenin ardından nefesler tutuldu Formula 1 hangi kanalda, nasıl izlenir? Sorularına yanıt aranamaya başladı. İşte Formula 1’i izleme kanalı ve frekansı…
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yapılacak Formula 1 organizasyonu S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
S SPORT FREKANS BİLGİLERİ!
Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;
TP11-Frekans: 12188 MHz.Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
FORMULA 1 ANTRENMAN SAATLERİ
13 Kasım Cuma 1. antrenman 11:00 - 12:30 S Sport
13 Kasım Cuma 2. antrenman 15:00 - 16:30 S Sport
14 Kasım Cumartesi 3. antrenman 12:00 - 13:00 S Sport
14 Kasım Cumartesi Sıralama seansı 15:00 - 16:00 S Sport
15 Kasım Pazar Yarış 13:10 S Sport