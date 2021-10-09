Formula 1 Dünya Şampiyonası, Türkiye Grand Prix'siyle devam ediliyor. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu bugün gerçekleşecek. Yarışa izlemek isteyenlerin kanal ve saat bilgisi araştırması sabahın ilk saatleriyle birlikte sorgulanmaya başlandı. Peki Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Grand Prix Formula 1 izleme saati ve kanalı…

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix bu yıl yarı kapasiteyle olsa da tüm heyecanıyla sürüyor. Peki, Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman? Türkiye Grand Prix Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Formula 1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?

Sıralama turları, 9 Ekim Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarışlar S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sıralama turlarının galipleri

İstanbul Park'ta 9. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 8 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3), Sebastian Vettel (2), Mark Webber ve Lance Stroll oldu.



İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.



Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi.



Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.



Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.



Geçen sezon Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, 1.47.765'lik derecesiyle sıralama turlarının en hızlı ismi olmuş ve İstanbul'da kariyerinin ilk "pole" pozisyonunu elde etmişti.

Formula 1 Türkiye takvimi

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sinde heyecanı başlıyor. Dün saat 11.30’daki antrenman turlarıyla start alacak organizasyonda bugün sıralama turları koşulacak; yarış ise pazar günü saat 15.00’te. İntercity İstanbul Park’taki yarışın en büyük favorileri, dünya şampiyonluğu için çekişen Hamilton ile Verstappen.



Bilet fiyatları 300-4.100 tl



İntercity İstanbul Park’taki yarışın biletleri, kategorisine göre 300 ila 4 bin 100 TL arasında değişiklik gösteriyor. S Sport Plus tan yayımlanacak yarış öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı, ünlü şarkıcı Göksel okuyacak.

