Formula 1 İstanbul seyircili mi olacak? İstanbul Valiliği açıkladı!

Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “İstanbul İl Pandemi Kurulunun “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020″ yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir” denildi.