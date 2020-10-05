Son dakika haberine göre İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “İstanbul İl Pandemi Kurulunun “Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020″ yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir” denildi.
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- Formula 1 İstanbul seyircili mi olacak? İstanbul Valiliği açıkladı!
Formula 1 İstanbul seyircili mi olacak? İstanbul Valiliği açıkladı!
05 Ekim 2020 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 13:55
Formula 1 İstanbul Grand Prix’si seyircisiz yapılacak. İstanbul Valiliği, Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020"nin seyircisiz yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
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