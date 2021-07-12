Formula 1 biletleri satışa çıkıyor! Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye ne zaman?

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1 Türkiye'ye geliyor. Heyecanla beklenen Formula 1 yarışları için biletler bugün satışa çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra 2020 yılında koşulan Turkish Grand Prix pandeminin gölgesinde sınırlı sayıda izleyici ile izlenmişti. Formula 1'in Türkiye ayağını kaçırmak istemeyen binlerce yarışsever Formula 1 bilet fiyatlarını araştırıyor. Peki, Formula 1 İstanbul Park giriş ücreti ne kadar? Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? Formula 1 Türkiye ne zaman? İşte Biletix Formula 1 2021 bilet satın alma ekranı!
FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?
Formula 1TM organizasyonu, 1-3 Ekim tarihlerinde yeniden Türkiye'de gerçekleştirilecek. Dünyanın en hızlı 20 pilotu, Formula 1TM tutkunlarının gözleri önünde, Intercity İstanbul Park'ta hünerlerini sergileyecek.
Bu heyecana tanıklık etmek isteyenler için ise biletler bugün (12 Temmuz) saat 12.30’dan itibaren Biletix’te satışta olacak. Biletler, 31 Temmuz’a kadar indirimli fiyatlarla motor sporları severlere sunulacak.
FORMULA 1 TÜRKİYE NE ZAMAN?
Tüm yarış severlerin adrenalin dolu bu organizasyona canlı bir şekilde ortak olmak için adeta gün saydığı etkinlik, 1 - 2 - 3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşecek.
FORMULA 1 BİLETLERİ NE KADAR?
Formula 1TM Turkish Grand Prix 2021’in kategori fiyatları şu şekilde;
Bilet kategorileri
Kampanyalı bilet fiyatları
31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
Platinum (Ana Tribün)
3.300TL
4.125TL
Gold 1 (Ana Tribün 14.Viraj Tarafı)
2.600TL
3.250TL
Gold 2 (Ana Tribün 1.Viraj Tarafı)
Gold 3(Ana Tribün Ek)
2.300TL
2.875TL
Gold Açık
2.000TL
2.500TL
Silver 1 (1.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 2 (3.4.5.6. Viraj)
900TL
1.125TL
Silver 3 (6.7. Viraj)
1.250TL
1.565TL
Silver 4 (8.Viraj)
1.250TL
1.565TL
Silver 5 (9.10.Viraj)
600TL
750TL
Silver 6 (9.10.Viraj)
600TL
750TL
Silver 7 (12.13.14.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 8 (12.13.14.Viraj)
1.500TL
1.875TL
Silver 9 (11.Viraj)
950TL
1190TL
General Admission (Açık Alan)
300TL
375TL