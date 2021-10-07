Formula 1 İstanbul ne zaman? Formula 1 GP 2021 İstanbul takvimi, saati ve yayınlanacağı kanal!

Formula 1 Türkiye 2021 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Soruları motor yarışı sevenleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Merakla beklenen Formula 1 GP 2021, İstanbul'da gerçekleşecek. İşte Formula 1 İstanbul hakkında merak edilenler…

Formula 1, geçen sezonun ardından yeniden İstanbul’da. 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı İstanbul'da gerçekleştirilecek. Biletleri satışa çıkarken, Formula 1 GP ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına da yanıt aranamaya başlandı. İşte Formula 1 programı ve takvimi 2021...

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Formula 1 Türkiye programı 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'da başlayacak.

Antrenman turları ise TSİ 12.00'da izlenebilecek. Sıralama turları 15.00'da yapılacak.



Pazar günü ise yarışlar saat 15.00 olacak. Tüm yarış programı S Sport ve S Sport+ kanallarından canlı izlenebilecek.

FORMULA 1 GP TÜRKİYE PROGRAMI 2021

8 Ekim Cuma, 11.30: 1. Antrenman turları

8 Ekim Cuma, 13.00: Basın toplantısı

8 Ekim Cuma, 15.00: 2. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 12.00: 3. Antrenman turları

9 Ekim Cumartesi, 15.00: Sıralama turları

10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış