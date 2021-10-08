Formula 1 İstanbul bilet var mı? Formula 1 biletleri ne kadar, 9-10 Ekim için bilet satılıyor mu?

Formula 1 GP maratonu devam ediliyor. Sıralama turları heyecanına dahil olmak isteyenler hafta sonu nedeniyle biletler hakkında yaptıkları aramaları arttırdı. Peki, Formula 1 İstanbul bilet var mı, biletler ne kadar?

Formula 1 İstanbul Grand Prix’de sıralama turları ve ana yarış 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler Formula 1 biletleri tükendi mi, biletlerin satışı var mı? sorularına yanıt arıyor.

FORMULA 1 BİLETİ VAR MI, BİLET FİYATLARI NE KADAR?

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

İstanbul Grand Prix biletlerİ hala alınabiliyor. Bilet Fiyatlarıysa Şöyle: - Platinum (Ana Tribün) 4125 TL - Gold 1 (Ana Tribün 14. Viraj) 3250 TL - Gold 2 (Ana Tribün 1. Viraj Tarafı) 3250 TL - Gold 3 (Ana Tribün ek) 2875 TL

Gold Açık 2500 TL - Silver 1 (1. Viraj) 1875 TL - Silver 2 (3, 4, 5, 6. Viraj) 1125 TL - Silver 3 ( 6, 7. Viraj) 1565 TL - Silver 4 (8. Meşhur Viraj) 1565 TL

Silver 5 ile Silver 6 (9, 10. Viraj) 750 TL - Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. Viraj) 1875 TL - Silver 9 (11. Viraj) 1190 TL - Açık Alan 375 TL.