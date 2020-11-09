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Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman başlıyor, şifresiz izlenilebilecek mi?

09 Kasım 2020 Pazartesi - 13:30 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 13:30

Formula 1 ne zaman, hangi kanalda? Formula 1, 9 yıl aranın ardından sporseverler ile yeniden buluşuyor. Formula 1 Türkiye GP'nin başlamasına az bir süre kala Formula 1'in ne zaman başlayacağı araştırılırken, hangi kanalda yayınlanacağı, şifreli mi şifresiz mi olacağı da merak ediliyor. Formula 1'in yayın haklarını elinde bulunduran S Sport’tan açıklama geldi. Formula 1 İstanbul şifresiz mi?


Formula 1 Türkiye GP için geri sayım başladı. Sporseverler tarafından merakla beklenen Formula 1 İstanbul araştırmaları hızlandı. Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Türkiye GP'nin de yayıncısı olacak. Peki, Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda, şifresiz mi şifreli mi yayınlanacak?

FORMULA 1 NE ZAMAN?

9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak. Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.

HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

S Sport, yarışları uydu üzerinden şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Turksat 4A

TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6

2020 FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX YARIŞ PROGRAMI

1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00
2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00
3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00

Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00

Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10

 

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