Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 İstanbul ne zaman başlıyor, şifresiz izlenilebilecek mi?

Formula 1 Türkiye GP için geri sayım başladı. Sporseverler tarafından merakla beklenen Formula 1 İstanbul araştırmaları hızlandı. Türkiye'de Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, Türkiye GP'nin de yayıncısı olacak. Peki, Formula 1 Türkiye GP hangi kanalda, şifresiz mi şifreli mi yayınlanacak?
FORMULA 1 NE ZAMAN?
9 Kasım Pazartesi gününden itibaren Türkiye GP özel yayınlarına başlayacak. Antrenman yarışları ise 13 Kasım'da başlayacak.
HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
S Sport, yarışları uydu üzerinden şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu. İşte detaylar...
Turksat 4A
TP11 - Frekans 12188 MHz Polarizasyon: Vertical (Dikey)DVB-S2 8PSK - Symbole Rate: 27500 ksym/s FEC: 5/6
2020 FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX YARIŞ PROGRAMI
1. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 11.00
2. Antrenman: 13 Kasım 2020, Cuma Saat 15.00
3. Antrenman: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 12.00
Sıralamalar: 14 Kasım 2020, Cmt Saat 15.00-16.00
Yarış: 15 Kasım 2020, Pazar Saat 13.10