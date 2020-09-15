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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix 2020 | Formula 1 İstanbul bilet fiyatları ne kadar? F1 biletleri satışa çıktı mı, bugün çıkıyor?

15 Eylül 2020 Salı - 11:58 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 11:58

F1 yarışları için geri sayım başladı. İstanbul Park’ta geçekleştirilecek Formula 1'in yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelmesi sonrası F1 detaylarını merak edenler tarafından yapılan araştırmalar da arttı. Formula 1 fiyatları ne kadar?


9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul Park’ta Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılacak. Binlerce hız tutkunu ve yarışsever sabırsızlıkla biletlerin satışa çıkacağı günü bekliyor. Peki, İstanbul Park 2020 Formula 1 biletleri ne kadar? Biletler satışa çıktı mı?

F1 2020 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'den itibaren satışa sunulacak.

Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek. Formula 1 bilet fiyatları 90 TL ile 1900 TL arasında değişecek.

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900 TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500 TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300 TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100 TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550 TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350 TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250 TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750 TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850 TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

FORMULA 1 BİLETİ NASIL ALINIR?

Biletler 15 Eylül itibari ile satışa sunuldu. Biletler, Biletix'ten satılan alınabilecek.

F1 TAKVİMİ

3 Temmuz'da başlayan Formula 1 yarışları, 13 Aralık tarihinde son bulacak.

3-5 Temmuz Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich Red Bull Ring, Avusturya

10-12 Temmuz Formula 1 Pirelli Großer Preis der Steiermark Red Bull Ring, Avusturya

17-19 Temmuz Formula 1 Aramco Magyar Nagydij Hungaroring, Macaristan

31 Temmuz - 2 Ağustos Formula 1 Pirelli British Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık

7-9 Ağustos Emirates Formula 1 70th Anniversary Grand Prix Silverstone, Birleşik Krallık

14-16 Ağustos Formula 1 Aramco Gran Premio de España Circuit de Barcelona-Catalunya, ispanya

28-30 Ağustos Formula 1 Rolex Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps, Belçika

4-6 Eylül Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia Monza, İtalya

11-13 Eylül Formula 1 Mugello GP Toskana, İtalya

25-27 Eylül Formula 1 Russian GP Soçi, Rusya

9 Ekim - 11 Ekim Formula 1 Eifel GP Nurburgring, Almanya

23 Ekim - 25 Ekim Formula 1 Portugal GP Portimao, Portekiz

31 Ekim - 1 Kasım Formula 1 Emilia Romagna GP Imola, İtalya

13 Kasım - 15 Kasım Formula 1 Turkish GP İstanbul, Türkiye

27 Kasım - 29 Kasım Formula 1 Bahrain GP Bahreyn International, Bahreyn

4 Aralık - 6 Aralık Formula 1 Sakhir GP Bahreyn International, Bahreyn

11 Aralık - 13 Aralık Formula 1 Abu Dhabi Yas Marina, Abu Dabi

 

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