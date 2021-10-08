Formula 1 canlı izle! S sport canlı izlenir mi, şifresiz mi? Formula 1 yarışı antrenman turları ve S Sports frekans bilgileri…

Formula 1 heyecanı başladı. İstanbulPark'ta birbirinden ünlü pilotlar, sıralama almak için antrenman turunda yarışıyor. Formula 1 antrenman turları S Sports ekranlarından yayınlanabilecek. İstanbulPark’ta sıralama alabilmek için mücadele edecek F1 pilotlarının yarışını izlemek isteyenler canlı yayın ile ilgili aramalarını arttırdı. Formula 1 canlı nasıl izlenir? S Sports şifresiz mi, frekans bilgileri nedir?

Formula 1 Türkiye Grand Prix yarışı antrenman turları bugün S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Formula 1 yarışının antrenman turlarının izlemek isteyenler, yayının nasıl ve nereden izleneceğini sorguluyor. Peki, Formula 1 canlı izlenir mi, S Sports şifresiz mi?

FORMULA 1 CANLI İZLENİR Mİ, S SPORTS ŞİFRELİ Mİ?

S sports D smart üyeliği gerektiriyor. Ücretli üyelik ile Formula 1 canlı izlenebilir.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Sıralama turları, yarın saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.

Bu iki pilot dışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Renault'tan Esteban Ocon ve McLaren'dan Daniel Ricciardo birer kez podyumun zirvesine çıktı.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Kanal İsmi: S SPORT

Frekans: 12187

Polarizasyon: V-Dikey

SR: 27500

FEC: 5/6

S SportD-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

YARIŞSEVERLERİN ÖZLEMİ SONA ERİYOR

Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştirilecek.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle bu hafta sonu yaklaşık 40 bin yabancı sporseverin yarışı tribünden izlemesi bekleniyor.

Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip edecek.

Formula 1'de yer alan takımlar yoğun bir çalışmanın ardından hazırlıklarını tamamladı. Yarış için Sabiha Gökçen Havalimanı'na 10 jumbo jet inerken, Pendik Limanı'na da 500 tırlık malzeme gemilerle getirildi.

SAİNZ, SON SIRADAN BAŞLAYACAK

Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, güç ünitesini dördüncü kez değiştirdiği için Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacak.

FIA, bir sezonda her pilota en fazla üç kez güç ünitesini değiştirme hakkı veriyor.

26 Eylül'deki Rusya Grand Prix'sinde de Sainz takım arkadaşı Charles Leclerc ile Red Bull pilotu Max Verstappen aynı gerekçeyle yarışa son gridden başlamışlardı.

PUAN DURUMU

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başlayacak.

Türkiye'deki 16. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 246,5 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 244,5 puan

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 139

5. Sergio Perez (Meksika): 120

Pilotlar klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Mercedes'in en büyük rakibi Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda.

Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

1. Mercedes: 397,5

2. Red Bull: 364,5

3. McLaren: 234

4. Ferrari: 216,5

5. Alpine: 103