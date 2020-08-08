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Formula 1 2018 kısa süreliğine ücretsiz!

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 16:43

67 TL değerindeki popüler Formula 1 oyunu F1 2018 kısa süreliğine ücretsiz oldu. Kampanya 10 Ağustos'ta sona erecek.


Codemasters'ın popüler Formula 1 yarış serisi oyunlarından F1 2018, Humble Store'da kısa süreliğine ücretsiz oldu. Değeri 67 TL olan oyunu ücretsiz indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Kampanya 10 Ağustos günü saat 23.00'da sona erecek.
 
 
Eleştirmenler ve oyunseverlerden olumlu tepkiler alan F1 2018, özellikle Formula 1 sporuna ilgisi olanların denemesi gereken bir oyun. Daha önce hiç oynamadıysanız seriye bir giriş yapmak için iyi bir tercih olabilir. 2018 Formula 1 sezonunun resmi oyunu olan F1 2018'de, takvimin 21 pisti ve sezonda yarışan 10 takım tamamıyla oynanabilir durumda.

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