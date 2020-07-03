Formasyon kalktı mı 2020? MEB pedagojik formasyon 2020 duyurusu! Formasyon alanlar ne olacak?

Formasyon kaldırıldı mı, sorusu 29 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları aracılığıyla MEB tarafından iletilen resmi yazı sonrası yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) pedagojik formasyon düzenleme süreci resmi gazete yayımladı. Buna göre, sonraki dönemde lisansüstü eğitim ile formasyon sertifikasına sahip olunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan pedagojik formasyon resmi yazısı hakkında merak edilenler…

Pedagojik formasyon kaldırıldı mı, sorusu günün en çok sorulan soruları arasına girdi. MEB tarafından yayımlanan resmi yazıda, formasyon için 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan sürecin kaldırılarak lisansüstü düzeyde devam edeceği bildirildi. İşte pedagojik formasyon 2020 ile ilgili karar….

PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDIR MI?

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Formasyon, eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin öğretmenlik yapabilmek için alması gereken bir programdır. Öğretmenlik yapmak isteyen kişiler okudukları bölüm sonrasında bu Pedagojik Formasyon eğitimi alarak yapabilirler.

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

FORMASYON ALANLAR NE OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine ilişkin karar sonrası, formasyon alanların durumu merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda, 29 Haziran 2020 tarihi itibarıyla alınan karardan önce alınan formasyon belgeleri ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmiştir.