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Ford ve SK Innovation'dan elektrikli araç yatırımı

28 Eylül 2021 Salı - 15:08 | Son Güncelleme : 28 09 2021 - 15:08

ABD'nin Tennessee ve Kentucky eyaletlerinde kurulacak 3 batarya fabrikası ile bir montaj tesisinde yaklaşık 11 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak.


WASHINGTON (AA) - ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Güney  Koreli ortağı SK Innovation ile ABD'de 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi  kamyonetler için bir montaj tesisi kurmak amacıyla 11,4 milyar dolarlık yatırım  yapmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın Ford'un 118 yıllık  tarihindeki en büyük üretim yatırımı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un ABD'nin Tennessee eyaletinde kuracağı mega kampüs  ve Kentucky eyaletinde kuracağı ikiz batarya tesisleriyle ülkenin elektrikli  araçlara geçişine liderlik edeceği vurgulandı.

Şirketin elektrikli araçlara tek seferde şimdiye kadarki en büyük  yatırımını yapmayı planladığına dikkat çekilen açıklamada, SK Innovation ile  birlikte 3 batarya fabrikası ve elektrikli F Serisi kamyonetler için bir montaj  tesisi kurulması amacıyla 11,4 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve yaklaşık  11 bin kişiye yeni istihdam yaratılmasının planlandığı kaydedildi.

Araç hacminin yüzde 40 ila yüzde 50'sinin 2030'a kadar tamamen  elektrikli olması hedefleniyor

 Açıklamada, Tennessee'nin batısında yaklaşık 15 bin 540 dönümlük bir  araziye "Blue Oval City" olarak adlandırılan kompleks inşa edileceği ve burada  yeni nesil elektrikli F serisi kamyonetler ile gelişmiş bataryaların üretileceği  aktarıldı.

 Kentucky'de ise ikiz batarya tesislerinden oluşan "BlueOvalSK Batarya  Parkı"nın inşa edileceği belirtilen açıklamada, yeni elektrikli araçların ve  gelişmiş lityum iyon pillerin üretimine 2025'te başlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ford'un 2030 yılına kadar küresel araç hacminin yüzde 40  ila yüzde 50'sinin tamamen elektrikli olmasının beklendiği bilgisine yer verildi.

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