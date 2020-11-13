Ford’un ilk elektriklisi Türkiye'den yola çıkacak

Ford Motor Company Başkanı ve CEO 'su Jim Farley'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Ford E-Transit'in global lansmanında Transit’in tam elektrikli ilk versiyonunun Avrupa müşterileri için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda üretileceği açıklandı. 1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Ford’un Avrupa’da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85’inin üretimini Kocaeli ’de gerçekleştiren Ford Otosan, E-Transit üretim hamlesi ile birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli araç üretiminde kritik bir rol üstlenecek.

Elektrikliye geçiş önemli

Ticari araçlar için elektrikli ve hibrit teknolojisine geçişin özellikle önemli olduğunun altını çizen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de kararla ilgili şunları kaydetti:

“Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü büyük bir hızla devam ediyor. Elektrikli modellere geçiş, ticari araçlar için çok daha büyük öneme sahip. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. Ford’un tam elektrikli ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleştirecek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrikli Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak Türkiye’de de pazara sunmayı hedefliyoruz.”

2030'da oran yüzde 30 olacak

Yenigün, “2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli araç satışlarının %30’u aşması bekleniyor. Nüfus artışı ile birlikte, Avrupa ve dünyada emisyon sınırlamaları, emisyonsuz şehir merkezleri gibi uygulamalar yaygınlaşıyor. Ford’un ticari araç işinin yanı sıra sürdürülebilirliğin daha da önem kazandığı günümüzde, Transit markasının elektriklenmesi global olarak büyük önem taşıyor"dedi.

350 km menzile sahip

2022 yılının bahar aylarında müşterilere sunulması hedeflenen tam elektrikli yeni Ford E-Transit, 67 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra WLTP ile 350 km'ye varan menzile sahip bulunuyor.Bu sayede ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip model, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.