Ford Otosan girişim şirketi kurdu!

Ford Otosan, yeni nesil teknolojileri Türkiye girişim ekosistemi ile hayata geçirmek üzere kurumsal girişim sermayesi şirketi ‘Driventure’u kurdu. Ford Otosan’ın girişim sermaye şirketi olan Driventure, mobilite (akıllı hareketlilik), bağlanabilirlik, otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar odağında girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri geliştirecek. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“2009'dan bu yana, sadece 'akıllı hareketlilik - mobilite' alanında girişimlere 260.6 milyar dolarlık yatırım sağlandı ve 2020’de bu rakama 41.1 milyar dolar daha eklendi. Bu sürecin dışında kalmak, müşteri beklentilerine yanıt verememek, geç kalmak anlamına geliyor. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modelleri, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Bu doğrultuda, uzun süredir gerek kurum içindeki girişimleri gerekse de yerel ve uluslararası girişim ekosistemini yakından takip ediyoruz.”





2 projeye yatırım



Ford Otosan İnovasyon ve Yeni Girişimler Direktörü Gül Ertuğ “Driventure bünyesinde otonom teknolojiler, bağlantılı araçlar, müşteri deneyimi, akıllı hareketlilik (mobilite), endüstri 4.0 ve elektrifikasyon olmak üzere başlangıçta 6 odak alanda start-up ve girişimcilerle iş birlikleri geliştirmeyi planlıyoruz”dedi.Driventure’ın hayata geçirdiği ilk yatırımlarından biri olan ‘Optiyol’, yeni nesil rota optimizasyonu çözümü olarak verimli ve pratik rota planları sunuyor. Optiyol çözümlerinin Ford Otosan’nın ağır ticari markası Ford Trucks ve son teslimat çözümlerinde kullanılması öngörülüyor. Şirketin bir diğer önemli yatırımı ise elektrikli araç sürücülerini ve şarj istasyonlarını bir araya getiren akıllı mobilite çözümleri sunan 'Bluedot'. Daha sürdürülebilir ve temiz şehirler için elektrikli bir araç ve şarj istasyonu hareketliliği yaratma misyonuyla çalışan Bluedot, aynı zamanda filo yöneticilerinin elektrikli dönüşümü için yazılım çözümü üzerinde çalışıyor.