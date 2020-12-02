Ford Otosan elektrikli için "batarya montaj" tesisi kuruyor

Ford Otosan, elektrikli araçlara dönüşüm sürecinde önemli rol taşıyan ‘Batarya Montaj Fabrikası’nı 2022 itibarıyla Kocaeli’de hayata geçireceğini açıkladı. Ford’un elektriklenme stratejisi kapsamında yeni bir aşamaya geçtiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları söyledi:

“Elektrikli araç yatırımlarımıza şarj edilebilir ticari aracı Custom PHEV üretimi ile başlamıştık. Geçtiğimiz günlerde, Ford'un ilk tam elektrikli ticari aracı olan E-Transit'in üretim sorumluluğunu üstlenerek büyük bir başarıya imza attık. Şimdi de tamamı Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanan batarya montaj fabrikamızı kurmak için çalışmalara başladık. Böylece, Kocaeli Fabrikalarımızın Türkiye’de ilk ve tek entegre araç üretim tesisi olması yolunda önemli bir adım attık. Batarya adımımız ile yazılım mühendisliği yeteneklerimize bir yenisini ekliyoruz. Bu önemli yatırımla batarya montajının ötesinde donanım ve yazılımsal testleri de kendi mühendisliğimiz ile yerli olarak geliştiriyoruz.”



6 milyon araç üretti



Ford Otosan’ın 60 yıldır Türkiye’deki otomotiv sektöründe hizmet verdiğine dikkat çeken Yenigün



“60 yıllık yolculuğumuzda; toplamda 6 milyona yakın araç ürettik, tüm dünyaya ihraç ettik. Ar-Ge gücümüzle Türkiye'nin ilk yerli üretim motorundan, ITOY ödüllü kamyonuna varan birçok başarıya imza attık. Sadece son 10 yılda 2,5 milyar euro yatırım yaptık. Sadece biz değil, ülkemizdeki otomotiv ekosistemi, yan sanayi ve tedarikçilerimiz de bizimle birlikte büyüdü” dedi.



56 milyon Euro’luk yatırım



Bugüne dek fabrikada elektrikli araç üretmek için 56 milyon euroluk yatırım yaptıklarını kaydeden Yenigün ilk etapta yılda 15-16 bin adetlik bir elektrikli Transit imalat kapasitesi kurulmasının hedeflendiğini dile getirdi. Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olması hedeflenen Ford E-Transit’in 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar menzil sunması planlanıyor.Entegre çalışma sistemini hedefleyen yeni batarya montaj fabrikası son teknoloji imalat çözümleri ile donatılacak, AGV (akıllı taşıma sistemleri) ile verimlilik sağlanacak. 8'i montaj hattında, 22'si ise kasa imalat hattında olmak üzere toplamda 30 adet robot sayesinde otomasyon seviyesi yüksek ve esnek bir üretim tesisi oluşturulacak. Bataryalar yine Ford Otosan’ın kuracağı test laboratuvarlarında elektrik testi, hava kaçağı testi gibi güvenlik testlerinden geçirilecek.



Elektrikli ticariye teşvik yok



Türkiye’de elektrikli araç üretecek firmalara geçtiğimiz yıllarda ÖTV ile ilgili bir teşvik paketi açıklandığını ancak bunun geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Yenigün ayrıca teşviğin elektrikli ticarileri kapsamadığını da vurguladı. Ford Otosan’ın Kocaeli'nde ürettiği konvansiyonel motorlu ticari araçların yerlilik oranları yüzde 70 ile 90’lar arasında değişiyor. Elektrikli araçların üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 70’ini bataryanın oluşturduğu göz önüne alınırsa yerlilik oranlarının artması için bu konuda yan sanayinin de yatırım yapması gerekiyor.