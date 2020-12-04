Ford Otosan'dan 20.5 milyar TL'lik yatırım! 3 bin ek istihdam...

Ford Otosan'ın Türkiye'deki tesislerine yapacağı yatırım miktarı belli oldu. Bu yıl 60'ıncı kuruluş yıldönümleri olduğunu belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ,"2026 yılına kadar yapmayı planladığımız 20,5 milyar TL yatırımı kapsayan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın bugün Resmi Gazete’de yayınlanmasından mutluluk duyuyoruz" dedi. Yenigün şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 6 yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve etkisi 10 yılı aşacak ileri görüşlü bu yatırım ile hem şirketimizi hem de Türkiye otomotiv sanayiini geleceğe taşıyacağımıza ve global arenada rekabet gücümüzü artıracağımıza inanıyoruz. 20,5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirilmesini, bununla birlikte üretim tesislerimizdeki modernizasyon ve otomasyon çalışmalarının geliştirilmesini, yanı sıra Ford’un Avrupa’da devam eden ticari araç pazar liderliğine ve artan pazar payı başarısına istinaden büyüyen ticari araç pazarındaki talebi karşılamak için kurulu kapasitemizi artırmayı öngörüyoruz. "



Kapasite 650 bine çıkacak



Yatırımlar kapsamında Kocaeli Fabrikalarındaki araç üretim kapasitelerini 650 bin, batarya montaj fabrikası kapasitesini de 130 bin adede ulaştırmayı planladıklarını kaydeden Yenigün aynı zamanda 3 bin kişilik ek istihdam sağlamayı da hedeflediklerini vurguladı. Yenigütn yatırım detayları önümüzdeki dönemde paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.