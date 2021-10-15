Ford Focus yenilendi!

2018’de satışa çıkan son nesil Ford Focus makyajlandı. Yeni Ford Focus Titanium, ST-Line ve Active versiyonlarına sahip olacak. Focus’ta ilk kez sunulan ileri sürücü destek teknolojileri arasında Kör Nokta Asistanı yer alıyor.

Otomobil, yakıt tasarrufu sağlayan EcoBoost Hibrit 48 volt motor ve 155 PS'ye kadar güce sahip otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Yedi vitesli, çift debriyajlı Powershift otomatik şanzıman, özellikle şehirlerde dur-kalk trafikte sürüşü kolaylaştırırken Focus’un bilinen sürüş keyfine hibrit güç aktarma sisteminin elektrik destekli performansıyla katkıda bulunuyor. İngiltere başlangıç fiyatı 22.4 bin sterlin olarak açıklanan araç önümüzdeki aylarda Türkiye’ye ithal edilecek.

Bagaj genişliyor



Ford ayrıca, yeni Focus’un SW (station wagon) versiyonunun yük hacmini 1,653 litreye4 yükselterek pratik kullanımı geliştiriyor. Müşteri geri bildirimlerine yanıt olarak yeni bir ıslak alan, kolay temizlenen paspas ve yan yüzeyler ile yük alanının basit ve etkin bir şekilde düzenlenmesi için bir dikey ayraç sunuluyor.

Ayrıca, geniş hacimli pratik bir beş kapılı hatchback seçeneği de bulunuyor.Maceracı ruhlu Active versiyon ise daha güçlü bir görünüm için SUV tasarım detaylarından ilham alıyor.



Elektrikli performans



Artık daha fazla Focus sürücüsü, 5.2 l/100 km'den başlayan WLTP yakıt verimliliği sunan ve 117h/km'den başlayan CO2 emisyonlu yedi vitesli Powershift otomatik şanzıman seçeneğinin tanıtılmasının ardından yeni Focus’un EcoBoost Hibrit motorlarının sağladığı yakıt verimliliği ve performanstan yararlanabilecek.Powershift otomatik şanzıman, hibrit motoru optimum devirde tutarak ve Otomatik Başlat-Durdur özelliğiyle 12 km/saatin altında çalışmasına olanak vererek yakıt verimliliğini destekliyor.Yeni Focus’un 125 PS ve 155 PS güç seçenekleri bulunan 48 volt hafif hibrit 1.0 litre EcoBoost Hibrit güç aktarma organı altı vitesli manuel şanzımanıyla 5.1 l/100 km'den başlayan WLTP yakıt verimliliği ve 115g/km CO2 emisyon sağlıyor.



1 lt motor da olacak



Yeni Focus ayrıca Ford'un 125 PS güç seçenekli 1.0 litre EcoBoost motoruyla da sunuluyor. Altı vitesli, manuel şanzımanlı bu motor, 5.1 l/100 km yakıt verimliliği ve 116 g/km CO2 emisyon (WLTP) değeri sağlıyor.Yeni Focus’ta Sürüş Modu teknolojileri de bulunuyor. Bu teknoloji sürücülerin gaz pedalı tepkilerini ayarlayabilen Normal, Spor ve Eko modları arasında seçim yapabilmesine olanak verirken Elektronik Destekli Direksiyon (EPAS) ve sürüş stiline uyum sağlayabilen otomatik şanzıman içeriyor.