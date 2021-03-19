Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gökhan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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- Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, otomobiliyle takla attı
Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, otomobiliyle takla attı
DHA | 19 Mart 2021 Cuma - 22:32 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 22:32