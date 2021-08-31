FMF hastalığı neden olur, belirtileri nelerdir? FMF hastaları nelerden uzak durmalı?

Ailevi Akdeniz Ateşi diğer adı ile de Familial Mediterranean Fever yani diğer bir deyişle de FMF hastalığı; tekrarlayan yüksek ateş ile akciğer, karın ve eklemlerde oluşan ağrılarla kendini belli eden kalıtsal bir hastalıktır. Genetik nedenler sonucunda vücudun kendi kendine ortaya çıkardığı iltihaplı ataklarla seyreden Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı, otoenflamatuar bir hastalık olarak bilinir.

Anne ve babası bu gen mutasyonuna sahip olan tüm çocuklarda bu hastalık, sıkça görülebilir. Sadece bir ebeveyni taşıyıcı diğeri ise, sağlıklı olan çocuklarda hastalık belirti göstermez. Hastalığın belirtileri genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve hastalık hiçbir yakınmanın olmadığı zamanlarda ataklar şeklinde seyreder. Atakların sıklığı da genellikle değişken olup, atak aralarında hasta tamamen sağlıklı olur. Ataklar genellikle 12 saat ve 3 gün arasında sürer. Hastaların %90'ında ise, ilk atak genellikle 20 yaşından önce ortaya çıkar. Eklemleri tutan ertritik ataklar haftalar boyunca ya da aylar boyunca sürebilir.

FMF Hastalığı Neden Olur?

Genetik nedenlerle vücudun kendi kendine tetiklediği iltihaplı ataklar ile ortaya çıkan Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı, otoenflamatuar bir hastalık olarak tanımlanır. Kısaca kalıtsal gen mutasyonu nedeni ile nedeni olmayan bir iltihabi durum oluşur. Bunun sonucunda bağışıklık sistemi bu durumla baş edemez. Aynı zamanda hastalıkla birlikte görülen Amiloidoz, proteinin dokuların dışında birikmesine neden olarak organlarda hasara yol açabilir. Akdeniz ateşi genetik bir hastalıktır ve ülkemizde görülme sıklığı da oldukça fazladır. Bu hastalık, çekinik gen yolu ile gelecek nesillere aktarılır.

FMF Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Anne ve babası bu gen mutasyonuna sahip olan tüm çocuklarda bu hastalık, sıkça görülebilir. Sadece bir ebeveyni taşıyıcı diğeri ise, sağlıklı olan çocuklarda hastalık belirti göstermez. Hastalığın belirtileri genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve hastalık hiçbir yakınmanın olmadığı zamanlarda ataklar şeklinde seyreder. Atakların sıklığı da genellikle değişken olup, atak aralarında hasta tamamen sağlıklı olur. Ataklar genellikle 12 saat ve 3 gün arasında sürer. Hastaların %90'ında ise, ilk atak genellikle 20 yaşından önce ortaya çıkar. Eklemleri tutan ertritik ataklar haftalar boyunca ya da aylar boyunca sürebilir.

Tekrarlayan ağrı, ateş, vücudun zarla kaplı olan bölgelerinde karın, kalp zarı, akciğer zarı gibi tekrarlayan iltihaplanma atakları şeklinde görülür. Bunlar ise, ateşe eşlik edebilir. Bazen de ateşsiz de olabilir. Bazı hastalarda kas ağrıları, cilt bulguları ortaya çıkabilir. Hastalığın en temel özelliği ise, tekrarlayan, ataklar halinde gelen, büyük olasılıkla da karın ve ateş ağrısının eşlik ettiği bir tablodur.

FMF Hastaları Nelerden Uzak Durmalı?

Akdeniz ateşi hastaları, beslenme düzenine ve yeteri kadar uyumaya dikkat etmelidir. FMF hastaları özellikle çok yağlı yiyeceklerden olabildiğince uzak durmalıdır.