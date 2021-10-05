Flash TV açıldı mı? Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu belli oldu, “ne zaman açılacak” merak ediliyor!

2019 yılında yayın hayatına son veren Flash TV billboardlardaki yerini aldı. Billboardda kanalın yeni logosu ve kadrosu belli oldu. Peki, Flash TV açıldı mı?

Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor. Flash TV yeni logosu ve dikkat çeken kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.

Flash TV açıldı mı?

Flash TV henüz açılmadı. Flash TV ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı ise 11 Ekim 2021 Pazartesi günü.

Flash TV logosu ve kadrosu dikkat çekti

Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.