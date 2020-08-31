ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Flaş yasak açıklaması! 'Tsunami tehdidi var'

Flaş yasak açıklaması! 'Tsunami tehdidi var'

Flaş yasak açıklaması! 'Tsunami tehdidi var'
Osman Müftüoğlu, koronavirüste artan vaka sayıları ile ilgili değerlendirmesini Hürriyet'teki köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Mayıs ayı başlarından beri Dr. Mehmet Ceyhan’ın da benim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz iki sayısal veri var. Birincisi, günlük vaka sayıları. İkincisi ise günlük iyileşen hasta rakamları. O zaman da bu iki rakam arasındaki oranın önemini belirtmiş, altını ısrarla çizmiştik ve demiştik ki: “Ne zaman ki iyileşen hasta sayısı günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkar, ikisi arasındaki makas açılır, işte ancak o zaman rahat bir nefes alabiliriz.”
 
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.