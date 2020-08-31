Flaş yasak açıklaması! 'Tsunami tehdidi var'

Osman Müftüoğlu, koronavirüste artan vaka sayıları ile ilgili değerlendirmesini Hürriyet'teki köşesine taşıdı. İşte o yazı...

Mayıs ayı başlarından beri Dr. Mehmet Ceyhan’ın da benim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz iki sayısal veri var. Birincisi, günlük vaka sayıları. İkincisi ise günlük iyileşen hasta rakamları. O zaman da bu iki rakam arasındaki oranın önemini belirtmiş, altını ısrarla çizmiştik ve demiştik ki: “Ne zaman ki iyileşen hasta sayısı günlük yeni vaka sayısının üzerine çıkar, ikisi arasındaki makas açılır, işte ancak o zaman rahat bir nefes alabiliriz.”