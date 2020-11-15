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Flaş uyarı! Vatandaşlar için değil firmalar için fırsat

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 10:41 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 10:41

TESK Genel Başkanı Palandöken, indirim kampanyalarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, "Yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve indirimler izinle olmalı." çağrısında bulundu.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Genel Başkanı Bendevi Palandöken,, yazılı açıklamasında, her yıl kasım ayından yılbaşına  kadar "Efsane Cuma, Yalnızlar Günü, Efsane Kasım" gibi isimlerle çok sayıda   indirim kampanyalarının düzenlendiğini aktardı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden dolayı işsiz kalan,  işleri sekteye uğrayan çok sayıda esnaf ve vatandaş olduğunu vurgulayan  Palandöken, "Bazı firmaların bu sahte kampanyalarla bire bin katma çabası adil  değil." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Kimse yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz"
 
İndirim aldatmacalarına karşı vatandaşların tedbirli olması  gerektiğine işaret eden Palandöken,  şunları kaydetti:
 
 "Bu tür alışveriş çılgınlıkları vatandaşlarımız için değil bazı  firmalar için bir fırsat alışverişidir. Günümüzün rekabet piyasasında hiç kimse  yüzde 80 zarar ederek satış yapmaz. Her ürünün maliyeti ve satış fiyatı ortalama  olarak bellidir. Ürünlere birkaç gün öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra  yılın belli günlerinde indirim diye pazarlamak haksız kazançtır."
 
Ürün pazarlamanın ve satmanın da bir kuralı olması gerektiğinin  belirten Palandöken, "Yılardır dile getiriyoruz, kampanyaları kurala bağlayalım,  mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız  ürün satışı değil, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor. Stokları tüketmek  için fırsat, indirim günü, kapatıyoruz gibi aldatıcı satış teknikleri  uygulanıyor. Bu tarz yanıltıcı kampanya ve reklam yapan firmalara cezai işlem  uygulanmalı. İndirim sezonu yılda iki kez olmak üzere sınırlandırılmalı ve  indirimler izinle olmalı." ifadelerini kullandı.
 

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