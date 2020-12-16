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Flaş tapu açıklaması! 30 gün içerisinde...

AA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 12:44 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 12:44

Yüzlerce vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir uyarı yapıldı. Ev sahibi olan vatandaşları yakından ilgilendiren uyarıda 30 gün içerisinde yapmayan vatandaşlar hakkında hukuksal işlemin başlatılacağı duyuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Topu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), gayrimenkul borcu bitmesine rağmen tapu kaydını üzerine almayan vatandaşlara, tapu devir işlemlerini 30 gün içinde tamamlamamaları halinde gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağına yönelik SMS ve posta yolu ile uyarı yazısı gönderdi.


TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, ilgili bankalar aracılığıyla  "Gayrimenkul Satış Sözleşmesi" karşılığı satın alınmış, borcunun bitmesine rağmen  tapu kaydını üzerine almayan vatandaşların, tapu devir işlemlerini 30 gün içinde  tamamlamaları gerektiği bildirildi.
 
Devir işlemlerini verilen tarih içerisinde tamamlamayan vatandaşlara,  gerekli hukuksal işlemlerin başlatılacağına yönelik SMS ve posta yolu ile uyarı  yazısı gönderildiği belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
 "İdaremize gelen birçok şikayette, '0531 678 61 …. No'lu telefon  üzerinden arandıklarını ve arayan şahsın kendisini tapu merkezi olarak tanıttığı,  tapu işlemlerini başlattıklarını ve vereceği IBAN numarasına para yatırmaları  halinde işlemin tamamlanabileceği yönünde telefonlar aldıklarını beyan  etmişlerdir. İdaremizce ilgili telefon numarası üzerinden yasal işlem  başlatılacaktır. İdaremizce tapu devir işlemleri, banka şubeleri aracılığıyla  yürütülmekte olup, telefon veya SMS ile iletişime geçilerek IBAN/hesap numarasına  para yatırılması idaremizce istenmemektedir. Gelen telefon/SMS'lere itibar  edilmemesini önemle rica ederiz."
 
  
 
    

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