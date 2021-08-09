09 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.436 0.07 EURO 10,1620 0.07
USD 8,6350 0.23 ALTIN 483,930 -0.94
CANLI BORSA
TÜMÜ

Flaş sel uyarısı! Belediye anonsları başladı, yollar kapatıldı

Tayfur KARA- Mustafa İNAN/TERME, (Samsun), (DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:41 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 16:41

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Terme Çayı’nın debisi yükseldi, taşma noktasına geldi. Güvenlik gerekçesiyle çay üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden olası sel ve taşkınlara karşı uyarı anonsları yapılıyor.


Kentte dün gece başlayan sağanak aralıklarla sürüyor. Terme'de öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki Terme Çayı’nın debisi yükselip, taşma noktasına geldi. Harekete geçen ekipler, dere kenarları ve köprüleri güvenlik gerekçesiyle araç ve yaya trafiğine kapattı. Yağışın devam etmesi nedeniyle dere kenarındaki yürüyüş yolu da sular altında kaldı. Terme Belediyesi ekipleri, cami hoparlöründen olası sel ve taşkınlara karşı halkı uyarıyor. Sağanağın etkilediği bazı tarım arazilerinin de hasar gördüğü öğrenilirken, bölgede yağış da devam ediyor. 
 
 
 

ETİKETLER

Samsun sel Terme
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.