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Flaş öneri! İş yerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın...

AA |  22 Temmuz 2020 Çarşamba - 9:09 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 9:09

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), iş yerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurulmasının, olası kazaların önüne geçeceğini belirtti.


AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye'deki işçilerin yüzde 80'inden fazlasının, 50 çalışanın altında olan  işletmelerde görev aldığını ve iş kazalarının büyük bir kısmının da bu iş  yerlerinde ortaya çıktığını kaydetti.
 
İş yerlerinde istihdam edilmesi zorunlu olan iş yeri hekimi ve iş  güvenliği uzmanının, 50 kişi üstü işletmeler için geçerli olduğuna değinen Özer,  şöyle devam etti:
 
"Tablo maalesef Türkiye'deki yüksek iş kazaları oranının tesadüf  olmadığını gösteriyor. Bir işletmede iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı  olmaması ve işe giriş raporlarının aile hekimlerinden alınması yönlendirmelerinin  devam etmesi, işçi sağlığını ve bu konuda yaşanan sorunları yok saymak olarak  addedilebilir. Sayı sınırlaması olmaksızın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı  çalıştırma zorunluluğunun yürürlüğe konulması son derece elzemdir. Öyle ki iş  yerini görmeden işin çalışan sağlığına etkisinin tespiti mümkün değildir. İşin  niteliğine göre birçok tetkik ve görüntüleme yöntemlerinin gerekliliği de  açıktır. İşin insan sağlığına etkilerini ortaya koyacak ileri tetkik ve  tedavileri yapmayan hiçbir raporlama amacına uygun olamaz”
 
Özer, işe giriş raporu amacının, işçinin çalışma koşullarının  gözlemlenmesi ve işi yapmaya uygun olup olmadığının değerlendirmesi gibi tıbbi  bir kanaat olduğuna işaret ederek, "Bu konu yasada son derece açıktır, çalışan  sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm iş yerlerinde iş yeri hekimi ve iş  güvenliği uzmanı olmalıdır. Bunun istisnası olamaz. Sağlık hakkı sayıdan bağımsız  olarak herkese verilmelidir. Kanunun şüphesiz en büyük kazanımı insan sağlığının  korunması ve koruyucu önlemlerle iş kazalarının önüne geçilmesi olacaktır. Ayrıca  işin niteliğine göre alınacak koruyucu önlemlerle ve periyodik muayenelerle  kronik hastalıklardan koruma da söz konusu olacaktır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Hekimin iş yerini, işi tanıması ve iş güvenliği uzmanıyla bir ekip  oluşturarak iş yerindeki tehlike ve riskleri değerlendirmesi gerekliğinin altını  çizen Özer, şunları kaydetti:
 
"İş yeri ile ilgili değerlendirme yapıldıktan sonra işçi muayene  edilerek işe uygun olma durumu belirlenir. Risk durumları aynı sektörde çalışan  farklı işletmeler için dahi ayrı iken sağlık raporunun her sektör için aynı  olması düşünülemez. Uygunluk kriterlerinin en önemlisi olan iş yerinin fiziki  şartlarının değerlendirilmesidir ve bu konu aile hekiminin görevi değildir. İş  yeri hekimliği ayrı bir uzmanlık alanıdır ve raporların her iş yerine özgü olması  gerekir, öyle ki oto sanayide her iş yerinin çalışma koşulları, risk durumları  tamamen aynı değildir. Sanayide çalışanlar için maruz kalınan etmenlere göre  tetkik yaklaşımı farklıdır."
 
 "Çalışma koşullarını bilmeksizin verilen raporlar, tıbbi ve hukuki  normlarla bağdaşmıyor"
 
AHESEN Hukuk Kurulu Üyesi Alper Bağcı da işe giriş raporunun  verilebilmesi veya iş yeri hekimliği yapabilmek için İş yeri Hekimliği Sertifika  Eğitiminin alınması ve eğitim sonucunda söz konusu sınavın geçilmesi gerektiğini  belirterek, sertifika zorunluluğu aranmaksızın ve iş yerindeki çalışma  koşullarını bilmeksizin verilen raporların, tıbbi ve hukuki normlarla  bağdaşmadığını kaydetti.
 
6331 sayılı yasanın tüm iş yerleri ve çalışanlar için iş yeri hekimi  ve iş güvenliği uzmanını zorunlu kıldığını aktaran Bağcı, çalışan sayısı ve  tehlike sınıfı gerekçe gösterilerek bu hizmetlerin ötelenmesinin kanunun  kendisiyle çeliştiğini savundu.
 

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