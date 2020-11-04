Flaş mesai saati kararı! 81 ile genelge gönderildi...

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile yeni genelge gönderildi. Gönderilen genelge ile alınan kısıtlama kararları duyuruldu. Kararlara uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili adli işlem başlatılacak. Genelgeye göre; Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

İçişleri Bakanlığı Covid-19 bilgilendirme sayfasında corona virüsle ilgili yeni kural ve düzenlemeleri paylaştı. Mesai saatleri ile ilgili de açıklama geldi.

İşte genelgede açıklanan yeni kararlar:

1. Vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her il kendine uygun şekilde planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanması

Evlere paket servis ve gel - al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın)

Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

Nikah/Düğün salonları,

Halı sahalar ve spor salonları,

İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları...

Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları gözönünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurulları'nda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06:00 15:00, 06:30 15:30, 07:00 16:00, 07:30 16:30, 08:00 17:00, 08:30 17:30, 09:00 18:00 vb. mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesine karar verildi.

Bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirlere uymayan vatandaş ve işletmelerle ilgili ise adli işlem başlatılacak.