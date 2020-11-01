Flaş kredi açıklaması! Masraf paraları...

Milyonlarca vatandaşı kapsıyor. 2019'a göre daha az ücret ödendi. BDDK açıkladı. Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, bu yılın ocak-eylül döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalarak 11 milyar 839 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın 9 aylık döneminde bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,9 azalarak 75 milyar 242 milyon lira oldu.

Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,7 olurken, söz konusu gelir, geçen yılın 9 ayına göre yüzde 0,2 düşerek 11 milyar 839 milyon liraya indi.

Bu yılın eylül sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 5 milyar 766 milyon lira, gayrinakdi krediler üzerinden alınanların tutarı da 6 milyar 73 milyon lira olarak hesaplandı.