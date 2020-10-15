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Flaş kredi açıklaması! İhtiyaç, konut ve taşıt...

AA |  15 Ekim 2020 Perşembe - 14:31 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 14:31

Kredi faiz oranlarının uzun süre düşük seviyelerde tutulması nedeniyle vatandaşların kredi talebi arttı. Corona virüs salgını döneminde başlayan kredi faiz oranlarındaki indirim bir miktar yükselse de vatandaşların ilgisi devam ediyor. BDDK tarafından yapılan açıklamada bankacılık sektörünün kredi hacminin arttığı bildirildi. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 29 milyar 127 milyon lira artarak 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya çıktı.


Uzun süre artış eğiliminde olan kredi faizlerinin düşmesiyle beraber nakit ihtiyacı olanlar tüketici kredilerine yöneldi. Kredi faizleri bir miktar yükseldi. Ancak vatandaşların kredi talebi azalmadı. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan  haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Ekim ile biten haftada 29 milyar  127 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon  544 milyar 885 milyon liradan 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya  yükseldi. 
 
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen  hafta 46 milyar 662 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen  bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 489 milyar 63 milyon lira  oldu.  
 
Tüketici kredileri arttı  
 
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Ekim ile biten haftada 1  milyar 450 milyon lira yükselerek 665 milyar 928 milyon liraya çıktı. Söz konusu  kredilerin 277 milyar 965 milyon lirası konut, 10 milyar 695 milyon lirası taşıt  ve 377 milyar 269 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
 
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 340  milyon lira artarak 586 milyar 907 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel  kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 düşerek 133 milyar 551 milyon liraya  indi.
 
Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 611 milyon lirası  taksitli, 72 milyar 940 milyon lirası taksitsiz oldu.  
 
Yasal öz kaynaklar arttı 
 
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki  alacaklar, 9 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 898 milyon lira artarak 151  milyar 280 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 111 milyar 470  milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
 
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira  artarak 737 milyar 425 milyon lira oldu.
 
 
  
 
 

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