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Flaş karar verildi! Marketlere HES koduyla girilecek

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 1:23 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 1:23

Balıkesir'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Berber, market ve mesire alanlarına HES koduyla girilecek kentte, banklarda en fazla 2 kişi oturabilecek.


Balıkesir'de çocuk parklarının, çocuk oyun grubu bulunan alanların ve sitelerdeki çocuk oyun alanlarının belediyeler ve site yönetimlerince kullanıma kapatılmasına karar verildi.
 
Karar kapsamında berber, kuaför, güzellik merkezleri, marketler ve mesire alanlarına HES kodu sorgulaması yapılarak girilebilecek.
 
Kısıtlama günlerinde market otoparkları kapatılacak
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde marketlerin otoparkları kapatılacak ve şehirlerarası otobüs terminallerinin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak, bu konuda belediyeler ve ilgili kolluk birimleri tarafından da tedbir alınacak.
 
Banklarda en fazla iki kişi oturacak
 
Kahvehane, kıraathane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler kurallara uygun çalışmaları konusunda sıkı şekilde denetlenecek, sahil bantlarıyla yoğunluk yaşanan cadde ve meydanlarda bulunan oturma banklarına aynı anda en fazla iki kişi mesafeli şekilde oturabilecek.

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Balıkesir koronavirüs HES kodu
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