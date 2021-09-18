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Flaş karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Hepsi satılıyor

AA  |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 10:10 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 10:10

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, özelleştirilecek taşınmazlar, Giresun, Kırşehir, Adana, Kütahya, Mersin, Zonguldak, Hatay, Erzincan, Muş ve Tokat illerinde yer alıyor.
 
Özelleştirmelerde, her bir taşınmaz için farklı geçici teminat tutarı  ve ihale şartnamesi bedelleri belirlendi. Son teklif verme tarihleri,  taşınmazlara göre değişmekle birlikte 18, 19 ve 20 Ekim olarak tespit edildi.
 
İhalelere katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı  ihale şartnamesi almaları, ayrı teklif sunmaları ve teklif ile şartnamede  istenilen belgeleri idareye son teklif verme tarihinde saat 18.00'e kadar elden  teslim etmeleri gerekiyor.
 
Öte yandan, ÖİB'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ihale  komisyonunca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya'nın Kocaali Mahallesi'ndeki  taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 5 milyon 500 bin liralık bedelle en yüksek  teklifi veren Kemal-Hasan Ekşi İnşaat Taahhüt Tersane İşletmeciliği Nakliyat İç  ve Dış Ticaret Limited Şirketine satılması uygun bulundu.

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