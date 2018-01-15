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Flaş karar! Katılmayacak

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 19:13 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 19:13

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde genel seçimlere katılmayacağı bildirildi.


KDP Kerkük İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere  yer verildi:
 
"Halkın kendi temsilcisini seçebilmesi için oylamanın barış ve  özgürlüğün olduğu bir atmosferde gerçekleşmesi lazım. Ancak şu anda Kerkük ve  diğer tartışmalı bölgeler işgal altındadır. İstikrarsızlık söz konusu olduğu için  bu bölgelerde seçimler yapılamaz. KDP olarak buradaki seçimleri boykot etme  kararı aldık."
 
Açıklamada, Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yaşayanlara da sandığa  gitmeyip, seçimleri boykot etmeleri çağrısında bulunuldu.
 
Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, 16 Ekim 2017'de  Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süredir elinde tuttuğu Kerkük ve tartışmalı bölgelerin  kontrolünü ele geçirmek için operasyon düzenlemiş, kısa süre içinde bu bölgelerde  tam hakimiyeti sağlamıştı.
 
Irak'ta genel seçimlerin, 12 Mayıs 2018'de yapılması  kararlaştırılmıştı. 
 

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