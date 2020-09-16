Flaş karar! 65 yaş ve üstüne saat kısıtlaması getirildi, değişti...

İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 15 Eylül tarihi itibariyle iki yeni karar aldı.
Antalya genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve kamu tüm bankalarda çalışan personel ile hizmet almak veya ziyaret amacıyla başvuran tüm vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu HES uygulaması üzerinden HES kodu sorgulanarak binaya alınacak. HES kodu bulunmayan kişiler, HES koduna göre koronavirüslü veya koronavirüslü biriyle temaslı olduğu belirlenen kişiler ise bu tür kamu kurum ve kuruluşlarıyla, bankalara giriş yapamayacak.
65 YAŞ ÜSTÜNE YENİDEN KISITLAMA
Kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında da değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi.
ÇALIŞAN 65 YAŞ ÜSTÜ MUAF TUTULACAK
Kararda, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
65 yaş ve üzeri, yürüttükleri kamu görevinin niteliği ve mevcut durumun aciliyeti nedeniyle başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere, kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenler de (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
KARARDAN HABERLERİ OLMAYINCA ERKENDEN SOKAĞA ÇIKTILAR
Antalya İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların, her gün 06.00-24.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri yönündeki 14 Ağustos 2020 tarihli kararında değişikliğe gitti. Yeni karara göre, 15 Eylül itibarıyla 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabilecekleri saatler, 10.00-17.00 arası olarak değiştirildi. Bu karardan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, sabah erken saatlerde sokağa çıktı. Muratpaşa Belediyesi Zabıta ekipleri, Kazım Özalp Caddesi'nde maske takmayanlara uyarıda bulundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yeni kurallar hakkında bilgi veren zabıta ekipleri, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerini söyledi.
İLLERDE 65 YAŞ VE ÜZERİNE GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
YALOVA
Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.
Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.
ERZİNCAN
Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:
"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."
ANTALYA
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
ÇANKIRI
Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı.
Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi
MARDİN
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.
MUĞLA
Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.
Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
ELAZIĞ
Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:
BARTIN
Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.
KIRIKKALE
Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.
AKSARAY
Aksaray'da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.
KOCAELİ
Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.
Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.
Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.
Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.
KARABÜK
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.
İZMİR
65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.
KONYA
Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.
TEKİRDAĞ
Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.
ANKARA
Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.
BURSA
Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.
MANİSA
65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.
BOLU
65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.
BALIKESİR
65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.
KAYSERİ
Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.
SİİRT
Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.