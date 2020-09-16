Flaş karar! 65 yaş ve üstüne saat kısıtlaması getirildi, değişti...

KARARDAN HABERLERİ OLMAYINCA ERKENDEN SOKAĞA ÇIKTILAR

İLLERDE 65 YAŞ VE ÜZERİNE GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

YALOVA

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona Virüs Tedbirleri gündemi ile bir araya geldi. Son günlerde artış gösteren vakaları da göz önünde bulunduran Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üstü vatandaşların saat 09:00 ile 20:00 saatleri haricinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirdi.

Öte yandan 18 yaş altı gençlere yönelik de kısıtlama kararı alındı. 18 yaş altı çocuk ve gençler ise akşam saat 20:00'den sonra yanlarında velileri olmadan sokağa çıkamayacaklar. Kurulun aldığı diğer kararlar ise, "İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Covid-19 Salgın Tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılacak. Her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulacak" şeklinde kamuoyuna duyuruldu.

ERZİNCAN

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklandı. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

"Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması."

ANTALYA

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ÇANKIRI

Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı.

Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdi

MARDİN

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

MUĞLA

Muğla Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.Valilikten tapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kısıtlama kararları alındığı bildirildi.

Bu kararlarla 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlığının korunmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın düğün, nişan, nikah, kına, sünnet, mevlit, cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. 2. 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

ELAZIĞ

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece yakınları dışındaki organizasyonlarına katılımları yasaklandı. Karar şu şekilde açıklandı:

BARTIN

Bartın Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

KIRIKKALE

Corona virüsü vakalarının artması ile beraber Kırıkkale 'de 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak 65 yaş üstü için kararlarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 65 yaş ve üzeri insanların sokağa çıkmaları 10:00 ile 18:00 saatleri arasında sınırlandırıldı.

AKSARAY

Aksaray'da korona virüse karşı valilik tarafından ek bir karar alınarak 65 yaş üstü vatandaşların birinci derece akrabaları hariç diğer düğün törenlerine katılması ve sahnede gelin damat dışında hiç kimsenin oyun oynaması yasaklandı.

KOCAELİ

Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni kararlar aldı.

Bu kararlara göre, salgında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları kısıtlandı.

Kısıtlamadan hastaneden taburcu olup evine dönen, hekime randevusu olan veya hekim raporuyla sevk edilen hastalar, kendisi veya eşinin birinci derece yakınlarının cenazesine katılacaklar, cenaze nakline (ölüm nedeni Kovid-19 olanlar hariç) refakat edecek olanlar, il dışından gelmiş olup asıl ikametine dönmek (bilgi, belge ibraz edilmesi kaydıyla) isteyenler muaf tutulacak.

Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, kentte kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema , tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere girişleri kısıtlandı.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.

İZMİR

65 yaş ve üstü vatandaşların, mahallelerine en yakın semt pazarı, markette alışverişlerini sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına karar verildi. Bu yaş grubuna, birinci derece yakınlarının hariç düğün, taziye gibi toplu bulunulan yerler yasak. Toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanacaklar.

KONYA

Konya Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Karar gereği bu kişilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri, diğer saatler de ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verildi.

TEKİRDAĞ

Sokak düğünlerinin süresi 3 saat. 65 yaş ve üstünün 16.00-18.00 saatlerinde toplu ulaşımı kullanması, düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, alışveriş merkezi gibi faaliyetleri kısıtlandı.

ANKARA

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, artan vakalar sonrası yeni kararlar aldı. Ankara'da 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ayrıca taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Bursa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 15 Ağustos'ta alınan kısıtlama kararının iptal edilerek yeni düzenleme yapıldığı bildirildi. Ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08.00-14.00 saatlerinde bulunmalarına, bu zaman dilimi dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasının da kararlaştırıldığı aktarıldı.

MANİSA

65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00- 20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ilçe pazarlarına 17.30'dan sonra girmeleri ve birinci derece akrabaları dışındaki düğünlere katılması yasaklandı.

BOLU

65 yaş ve üstüne toplu ulaşım araçlarını kullanmaları, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, pazar yasaklandı. Kentte cadde ve sokaklarda sigara içilmesi, dondurma, çekirdek yemek yasak.

BALIKESİR

65 yaş ve üstü vatandaşlar 1'inci ve 2'nci derece akrabaları haricinde düğünlere katılamayacak. Bu grup saat 16.00 ile 20.00 arası pazar yerlerine de giremeyecek.

KAYSERİ

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

SİİRT

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.