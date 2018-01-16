Flaş İsrail açıklaması: Hazırız

Genelkurmay Başkanı Avn, çeşitli ülkelerin Lübnan'daki askeri misyonlarından oluşan bir delegasyonla görüşmesinde "İsrail tehdidi" ve terör örgütü DEAŞ'a karşı geçen sene gerçekleştirilen "Dağların Şafağı" operasyonu hakkında konuştu.

Avn, Lübnan'ın 2006'da İsrail ve Hizbullah arasında 34 gün boyunca devam eden savaşı bitiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının uygulanması için çalıştığını belirterek, "Güney sınırımız boyunca BM Barış Gücü ve BM'nin 1701 numaralı kararıyla koordinasyonlu bir şekilde istikrarın sürüdürülebilir olması için çalışıyoruz. Ayrıca İsrail tarafından gelecek herhangi bir saldırıyı karşılamaya hazırız." dedi.

"Bölge'nin ölümcül çatışmalara şahit olduğu bir ortamda ordunun ülkede sükuneti koruduğunu" aktaran Avn, 2017'deki dönüm noktalarından birinin Lübnan Ordusu'nun Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonu olduğunu belirterek, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de de hezimete uğratıldığını söyledi.

Lübnan Genel Kurmay Başkanı Avn, kasım ayında Lübnan ordusuna "İsrail tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri vermişti.

İsrail -Lübnan sınırı

İsrail ile Lübnan arasında mayınlı bir bölge bulunuyor. Mayınlı bölgenin İsrail tarafında elektrikli tellerle çeşitli gözetleme ve istihbarat sistemleri bulunurken Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli teller koruyor.

Sınırın Lübnan tarafında, güvenliği Lübnan ordusuyla birlikte Hizbullah militanları sağlarken, İsrail tarafında orduya ait gözetleme merkezleri sınır güvenliği için kullanılıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede ise UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.

Lübnan'daki barış gücü

BMGK'nin 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması, uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükumetinin bölgedeki otoritesinin yeniden sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.