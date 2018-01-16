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Flaş İsrail açıklaması: Hazırız

AA |  16 Ocak 2018 Salı - 20:41 | Son Güncelleme : 16 01 2018 - 20:41

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, "Lübnan ordusunun İsrail saldırısına karşı hazır olduğunu" söyledi.


Genelkurmay Başkanı Avn, çeşitli ülkelerin Lübnan'daki askeri  misyonlarından oluşan bir delegasyonla görüşmesinde "İsrail tehdidi" ve terör  örgütü DEAŞ'a karşı geçen sene gerçekleştirilen "Dağların Şafağı" operasyonu  hakkında konuştu.
 
Avn, Lübnan'ın 2006'da İsrail ve Hizbullah arasında 34 gün boyunca  devam eden savaşı bitiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının  uygulanması için çalıştığını belirterek, "Güney sınırımız boyunca BM Barış Gücü  ve BM'nin 1701 numaralı kararıyla koordinasyonlu bir şekilde istikrarın  sürüdürülebilir olması için çalışıyoruz. Ayrıca İsrail tarafından gelecek  herhangi bir saldırıyı karşılamaya hazırız." dedi.
 
"Bölge'nin ölümcül çatışmalara şahit olduğu bir ortamda ordunun ülkede  sükuneti koruduğunu" aktaran Avn, 2017'deki dönüm noktalarından birinin Lübnan  Ordusu'nun Suriye sınırında terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonu  olduğunu belirterek, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de de hezimete uğratıldığını söyledi.
 
Lübnan Genel Kurmay Başkanı Avn, kasım ayında Lübnan ordusuna "İsrail  tehdidine karşı" hazırlıklı olunması emri vermişti.
 
İsrail -Lübnan sınırı
 
İsrail ile Lübnan arasında mayınlı bir bölge bulunuyor. Mayınlı  bölgenin İsrail tarafında elektrikli tellerle çeşitli gözetleme ve istihbarat  sistemleri bulunurken Lübnan tarafında ise sınır hattını sadece eski dikenli  teller koruyor.
 
Sınırın Lübnan tarafında, güvenliği Lübnan ordusuyla birlikte  Hizbullah militanları sağlarken, İsrail tarafında orduya ait gözetleme merkezleri  sınır güvenliği için kullanılıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede  ise UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.
 
Lübnan'daki barış gücü
 
BMGK'nin 19 Mart 1978 tarihli 425 ve 426 sayılı kararlarına göre  kurulan UNIFIL, Lübnan'daki İsrail güçlerinin çekilmesinin onaylanması,  uluslararası barış, güvenlik ve Lübnan hükumetinin bölgedeki otoritesinin yeniden  sağlanması amacıyla görevine başlamıştı.
 
11 Ağustos 2006 tarihli BMGK'nin 1701 sayılı kararına göre görev  kapsamına "düşmanlıkların durdurulması, Lübnan'ın güneyindeki Lübnan silahlı  kuvvetlerine eşlik etmek ve destek olmak ve sınırların güvenliğinin  artırılmasında Lübnan güvenlik güçlerine yardımcı olmak" gibi maddeler de ilave  edilmişti. 2006'daki İsrail-Lübnan savaşının ardından ülkedeki asker sayısı  artırılan UNIFIL'in bünyesinde 1 Haziran 2017 itibariyle 40 farklı ülken 10 bin  583 asker görev yapıyor.
 

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