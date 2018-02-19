Flaş iddia: YPG ile rejim...

Zeytin Dalı Harekatı sürerken harekete geçen uluslararası güçlerin girişimi ile PYD ve Suriye rejiminin masaya oturduğu iddia edildi. Görüşmelerde, Afrin’de Suriye rejimine bağlı polis güçlerinin de kentte göreve başlaması konusunda anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, görüşmelere DSG adı ile katılan PYD ile Şam yönetimi arasında süren pazarlık dün akşam saatlerine kadar sürdü. Görüşmeler kapsamında Suriye ordusunun Afrin’e girmesi konusunda iki tarafın nihai anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Rusya’nın Afrin’in tamamen Suriye rejimine bırakılması konusunda PYD’ye baskı yaptığı bildirildi. Esad rejiminin ise Afrin’e kuvvet konuşlandırmak için bazı şartlar sunduğu iddia edildi.

‘Federal sistem’ şartı

Bazı kaynaklara göre rejim, Afrin’e yerleşmek için bölgedeki 52 askeri merkezin tamamının rejime bağlı güçlere teslim edilmesini, ayrıca bölgedeki okul ve devlet dairelerinin de tamamıyla rejime bağlı güçlere devredilmesini talep etti. Terör örgütü PYD’nin ise “federal” sistem karşılığında Esad rejimi askerlerinin bölgeye yerleşmesine sıcak baktığı açıklandı. (Milliyet)