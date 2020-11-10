Flaş faiz açıklaması!

Son dakika haberine göre, Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius ve ekibinin hazırladıkları 2021 yılı ekonomik görünüm raporu, büyük merkez bankalarının faiz artırımına ancak 2025'te başlayacaklarının öngörüldüğünü ortaya koydu.

Haftasonu yayınlanan raporda Fed , ECB ve BoE'nin faiz artırımlarına 2025 yılında başlayabilecekleri öngörülürken, ana istisna olarak ise Çin işaret edildi. Çin'in hali hazırda pandemi öncesi üretim seviyelerine döndüğü, kredilerin hızla büyümekte olduğunu ve mali politikanın oldukça genişlemeci olmaya devam ettiğini belirten Hatzius, "Politika yapıcılar gaz pedalına basmayı hafifletecekler gibi görünüyor, bu durum büyümede daha ılımlı bir yavaşlama sonucunu verebilir" tespitinde bulundu.

Goldman Sachs, global GSYH'nın 2020 yılında yüzde 3,9 daralacağını tahmin ederken, 2021 yılı büyüme tahminini ise yüzde 4 olan piyasa beklentisinin çok üzerinde yüzde 6 olarak duyurdu. 2022 büyüme beklentisini de yüzde 3,7 olan genel tahminin üzerinde yüzde 4,6 olarak belirledi.