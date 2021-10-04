Flaş erken seçim hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli...

Erken seçim tartışmaları gündemden düşmüyor. Muhalefet erken seçim isterken iktidar ise seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Tartışmalar sürerken iktidar cephesi erken seçim ile ilgili flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, erken seçim ile ilgili son gelişmelerini köşesinden değerlendirdi. Selvi, "İktidar erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Kılıçdaroğlu, “Hemen seçim” istiyor. Akşener, “Erken seçim” diye bastırıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ise seçimlerin zamanında yapılacağını belirterek sürekli olarak 2023’ü işaret ediyorlar. İktidar erken seçim tartışmalarının önünü kesmek için bir hazırlık yapıyor.

Anayasa gereği bütçenin yılbaşından en az 75 gün önce Meclis’e sunulması ve mali yılbaşından önce çıkarılması gerekiyor. O nedenle ekim ayının ortasında Meclis’e sunulacak olan bütçe, aralık ayının üçüncü haftası da kabul edilerek Meclis’ten geçecek.

Bunu bütçe takvimi vermek için yazmadım. Tam aksine erken seçim tartışmalarına ışık tutması için aktardım. Anayasa ’nın 76. maddesinde, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor. Bunun konumuzla ne alakası var, demeyin.

SEÇİM YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli seçim barajının yüzde 7’ye indirileceğini açıkladılar.

2- Seçimlere girmek için Meclis’te grup kurma imkânı kaldırılıyor. Böylece bir gece içinde CHP’den 15 milletvekili transferiyle İYİ Parti’nin seçimlere girmesinin önünü açan düzenleme tarihe karışıyor. Genel kongreyi yapma ve Türkiye genelinde teşkilatlanma şartı ise korunuyor.

3- Daraltılmış bölge konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle sanıyorum mevcut nispi temsil sistemine göre seçimlere gidilecek.

Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi ve seçimlere girmek için Meclis’te grup kurma imkânına son verilmesi dışında çok çarpıcı değişiklikler söz konusu değil.

Ancak içerikle ilgili belli köşe taşlarını paylaştıktan sonra asıl dikkat çekmek istediğim nokta, takvimle ilgili.

ERKEN SEÇİMİ ETKİLEYECEK TAKVİM

Normalde 1 Ekim’le birlikte Meclis’e sunulması planlanıyordu. Ancak son zamanlarda muhalefetin erken seçim diye bastırması üzerine bir takvim değişikliğine gidildi. Seçim yasasındaki değişikliklerin bütçeden sonra Meclis’e sunulması bekleniyor. Yani aralık ayının son haftası. Meclis’ten geçmesi ise önümüzdeki yılın ocak sonu ya da şubat ayı olarak düşünülüyor. Peki bu ne getirecek?

Seçim yasası 2022 yılının ocak ya da şubat ayında olursa o zaman Anayasa’nın 67. Maddesi gereği 2023 yılının ocak ya da şubat ayından önce erken seçim yapılması mümkün olmayacak.

ÜÇLÜ KİLİT

Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde erken seçim kararı almak kolay değil. Ya Meclis alacak ya da Cumhurbaşkanı. Her iki durumda da hem Meclis’in hem Cumhurbaşkanı’nın görev süresi kısalmış oluyor. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı erken seçimden etkilenmiyordu.

Böyle bir ikili kilit sistemi getirilmişti. Şimdi bir de seçim yasasının çıkarılmasının 2022 yılının başına kaydırılmasıyla birlikte, erken seçim söylentilerine karşı üçüncü kilit vurulmuş olacak.

İktidar erken seçim beklentisinin önünü kesmek için bu yolu tercih ediyor.