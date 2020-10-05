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Flaş ekonomik krizi uyarısı! Gelecek yıla kadar...

AA |  05 Ekim 2020 Pazartesi - 12:35 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 12:40

Tüm dünyada büyük bir salgına dönüşen corona virüs vatandaşları ekonomik olarak da etkiliyor. Özellikle kişi başına düşen milli geliri düşük olan ülkelerde ekonomik kayıp kendini daha fazla gösteriyor. Bu ülkelerle ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.


Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda,  gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsün sebep olduğu ekonomik resesyon  nedeniyle daha zayıf büyüme ve finansal zorluklarla mücadele içinde olduğunu  belirtti.
 
Koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini  tetikleyebileceği uyarısında bulunan Malpass, "Bazı ülkelerin aldıkları borcu  ödeyemedikleri aşikardır. Bu nedenle borç seviyesini de düşürmeliyiz. Buna borç  erteleme veya iptali denebilir. Yatırımcılar, borç iptalini de içerebilecek bir  tür hafifletme sağlamaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.
 
Malpass, 1990'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan "Ağır  Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi"  çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını hatırlattı.
 
"150 milyon kişi yeniden yoksulluk sınırının altına düşebilir"
 
David Malpass, özel bankalar ve yatırım fonlarının, koronavirüsün  etkisiyle mücadele eden ülkelerin borçları ile ilgili yeterince girişimde  bulunmadığını aktararak, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca, bazı büyük  Çinli kredi kuruluşları da yeterince müdahil olmalıdır." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Koronavirüsün yoksulluğa karşı elde edilen bazı başarıları  baltaladığını belirten Malpass, dünyada gelecek yıla kadar 150 milyon kişinin  yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu.
 
  
 

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