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Flaş çağrı geldi! Sonlandırın

AA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 23:03 | Son Güncelleme : 25 12 2017 - 23:03

Kuveyt'te aralarında akademisyen, diplomat ve siyasetçilerin de olduğu bir grup, imzaladıkları ortak bildiriyle Körfez ülkeleri liderlerine krizi sonlandırma çağrısında bulundu.


 "Körfez Krizi ve Yansımaları Konusundaki Çağrı" başlıklı bildiriye 53  akademisyen, diplomat, siyasetçi, medya mensubu ve iş adamı imza attı. Körfez  krizinin devam etmesinin, onu çözülemeyen bir düğüme dönüştüreceği uyarısı  yapılan bildiride, Körfez ülkeleri liderleri, taraflar arasındaki anlaşmazlığı  sonlandırma ve krizi çözmeye davet edildi.
 
Bildiride "Krizin devam etmesi, kimse tarafından durdurulamayacak bir  patlamaya neden olacak. Bu durum bölge ülkeleri arasında gerginliğin artmasını  temenni eden bölgesel ve uluslararası kesimler için fırsat oluşturuyor."  ifadeleri yer aldı.
 
Krizin ayrıca bölgesel ve uluslararası şartlar altında Körfez  İşbirliği Konseyi'ne ve halkların çıkarlarına olumsuz yansımasından endişe  edildiği vurgulandı.
 
Çekişen ülkelerin hükümet ve liderlerine, bölgeyi "hikmetleri" ile  krizin derinleşmesi tehlikesinden uzaklaştırma çağrısı yapılan bildiride, söz  konusu ülkelerden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın uzlaşı  girişimini hayata geçirmeleri istendi.
 
Aynı grup eylül ayında yine Körfez krizinin çözülmesi için çağrıda  bulunmuştu.
 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır  yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri  Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise krizde ara bulucu bir rol  üstlenmişti.
 

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