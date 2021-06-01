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Flaş aşı kararı! Ve başlıyor, 500 bin kişi...

AA |  01 Haziran 2021 Salı - 10:50 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 10:50

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kovid-19'la mücadele kapsamında Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını bildirdi.


Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem  gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla  mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.
 
Bu sebeple salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin  Kovid-19'a karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına işaret eden Yanık, şunları  kaydetti:
 
"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan  engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan  500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının  aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek  veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz  etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür  ediyorum."
 
  
 

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