Flaş aşı kararı! Artık 40 yaş altına da yasak

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Oxford-AstraZenaca aşısını yaptıranların 242’sinde pıhtılaşma vakasına rastlandığı, bu vakaların çoğunun aşının ilk dozunun yapılmasının ardından görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine 40 yaş altına Oxford-AstraZeneca aşısı yerine alternatif aşılar tavsiye edildi.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu, 40 yaş altındakilerde daha fazla kan pıhtılaşmasına yol açtığı değerlendirilen Oxford -AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs aşısı yerine, ülkede acil kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, MHRA'nın gençlerde pıhtılaşma oranlarının daha yüksek görüldüğü gerekçesiyle 40 yaşın altındakilere Oxford-AstraZeneca aşısı yerine ülkede kullanımına onay verilen diğer aşıların yapılması tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

Kovid-19 aşılarının, ölüm, ağır hastalık ve bulaşma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekilen açıklamada, Oxford-AstraZeneca aşısının faydasının, riskinden daha fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısının 34 milyon 934 bin 171'e ulaştığı ülkede, 8 Aralık 2020'de başlayan aşılama programıyla 10 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinin önlendiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortak Aşılama ve Bağışıklama Komitesi (JCVI) Başkanı Prof Wei Shen Lim, önceliklerinin aşıların güvenliği olduğunu belirtti.