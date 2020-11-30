Flaş aşı açıklaması! Yüzde 100 etki gösterdi

Moderna corona virüs aşısıyla ilgili sonuçlarını açıkladı. Hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğu duyuruldu. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi. Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı derinden etkileyen corona virüs ile ilgili müjdeli aşı haberi geldi. Moderna, geliştirdikleri corona virüs aşısının hiçbir komplikasyonla karşılaşmadığını, yüzde 94,1'lik başarı oranıyla acil kullanım iznine başvurulacağını açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.